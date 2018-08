Nach Murenabgang Oberstdorf will besseren Hochwasserschutz

Am Kühberg nahe der Skisprungschanze in Oberstdorf haben am Montag, 30.7., die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz begonnen. Ein Murenabgang vor drei Jahren hat gezeigt, dass der bisherige Hochwasserschutz nicht reicht.