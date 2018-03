Fliegerbombe in Neu-Ulm Große Evakuierung am Sonntag

Rund 12.600 Menschen werden am kommenden Sonntag in Neu-Ulm ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Grund: Am Südstadtbogen in der Innenstadt ist eine 500 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe gefunden worden.

Von: Jenny Schack