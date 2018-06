Ärzte konnten nicht mehr helfen Nach Explosion in Memmingen: Wohnungsinhaber gestorben

Bei der Explosion in einem Mehrfamilienhaus gestern Abend (14.6.) ist ein 56-jähriger Wohnungsinhaber schwer verletzt worden. Heute ist er seinen Brandverletzungen erlegen, das teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einer Gasexplosion aus. Die Ursache hierfür ist weiter unklar. Die Wohnung in einem Memminger Mehrfamilienhaus am Adenauerring ging durch die Explosion in Flammen auf.

Verletzter wurde noch in Spezialklinik geflogen

Die Feuerwehr konnte den 56-jährigen mit schweren Brandverletzungen noch bergen, er wurde dann sofort mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Dort verstarb er dann heute. Bei dem Brand wurde auch der Hund des Mannes getötet. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt.

Was hat die Exlosion ausgelöst? Die Kripo ermittelt

Die Schadenshöhe wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Ermittlungen über den genauen Hergang und die Ursache der Explosion werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen.