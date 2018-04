Landkreis Dillingen Nach Brand in Höchstädt - Asylbewerber bekommen neue Unterkunft

Da das Asylbewerberheim in Höchstädt, Landkreis Dillingen, bei dem Brand in der Nacht stark beschädigt worden ist, werden die Asylbewerber in einer Ausweichunterkunft in Syrgenstein untergebracht. Die Unterkunft in Höchstädt war schon vor dem Brand baufällig.