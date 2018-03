Nach Großbrand Ermittler nehmen in Buttenwiesen die Arbeit auf

Nach dem Großbrand beim Dämmmaterial-Hersteller Roma in Buttenwiesen ist die Höhe des Sachschadens noch unklar. Auch die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest, Brandermittler der Kripo Dillingen haben die Arbeit aufgenommen.

In Buttenwiesen war am späten Mittwochnachmittag Großalarm gegeben worden, Feuerwehren, Retter und Polizei eilten zum Brandort in die schwäbische Gemeinde. Alle Mitarbeiter konnten unverletzt die Werkshalle verlassen, das Feuer dann auch relativ schnell gelöscht werden.

Feuer an Recyclinganlage ausgebrochen

Heute sind Brandermittler der Kripo Dillingen vor Ort, um die Ursache des Brandes zu klären. Das Feuer ist - wie Prokurist Clemens Wölfel dem BR auf Anfrage sagte - an der Fertigungslinie einer Reyclinganlage ausgebrochen. Ein Mitarbeiter hatte den Qualm bemerkt und noch versucht, zu löschen, musste dann aber wegen der starken Rauchentwicklung der in Brand geratenen Dämmmatten aufgeben.

Die Arbeit geht weiter

Die meisten der 290 Mitarbeiter haben ihre Arbeit heute wieder ganz aufgenommen. Drei der vier Fertigungslinien sind wieder in Betrieb, den anderen, die an der 4. Fertigungslinie heute Schicht gehabt hätten, wurde freigegeben. Die Statik der Halle ist nicht gefährdet, so Wölfel. Er dankte heute ausdrücklich den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei - auch im Namen der Eigentümerfamilie - für ihre schnelle Hilfe.