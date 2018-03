Einmaliger Feldversuch im Donau-Ries Mit erneuerbarer Energie Stromausfall überbrücken

Im Landkreis Donau-Ries läuft seit heute Morgen ein interessanter Versuch: In drei Orten kommt der Strom ausschließlich von erneuerbaren Energiequellen. Die entscheidende Frage: Reicht das aus?

Kann ausschließlich mit regenerativen Energien ein längerer Stromausfall überbrückt werden? Diese Frage soll heute bei einem Feldversuch geklärt werden. In Niederschönenfeld, Feldheim und Teilen von Rain sollte um 8 Uhr umgeschaltet werden – auf grünen Strom. Experten schalten ein sogenanntes Inselnetzwerk ein: 185 Photovoltaik-Anlagen, zwei Wasserkraftwerke und später eine Biogasanlage sollen den Bedarf für 1.100 Haushalte decken.

Besonderes Augenmerk auf Krankenhäuser und Kläranlagen

Getestet werden soll auch, ob die bei erneuerbaren Energien üblichen Schwankungen ausgeglichen werden können. So könne man mit einer Biogasanlage schneller reagieren als mit einem Wasserkraftwerk, heißt es in einer Pressemitteilung der Lechwerke. Wenn das über mehrere Stunden hinweg gelinge, wäre sichergestellt: Die erneuerbare Energie reicht bei einem großflächigen Stromausfall, um kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kläranlagen oder Wasserwerke zu betreiben. Das ist Ziel des Versuchs, der laut dem Netzbetreiber einzigartig ist in Deutschland.

Gemeinschaftsprojekt "LINDA"

Das Projekt läuft unter der Abkürzung LINDA. Das steht für "Lokale Inselnetzversorgung und beschleunigter Netzwiederaufbau mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen". LINDA wurde unter Federführung der Lechwerke Verteilnetz (LVN) mit Partnern aus Wissenschaft (Hochschule Augsburg, Technische Universität München) und Industrie (Bayerische Elektrizitätswerke GmbH (BEW), Stellba Hydro GmbH & Co KG, Marquis Automatisierungstechnik GmbH, MTU Onside Energy GmbH, PSI Software AG) entwickelt und umgesetzt.