Auch Wohnheim evakuiert Millionenschaden bei Großbrand in Höchstädt-Deisenhofen

Die Feuerwehr rückte in den frühen Morgenstunden zu einem Großeinsatz im Höchstädter Ortsteil Deisenhofen aus. Beim Brand einer Maschinenhalle entstand wohl ein Millionenschaden. Starker Rauch löste einen Fehlalarm in einem Schülerwohnheim aus.

Gegen 04.40 Uhr meldete ein Anwohner den Brand im Höchstädter Ortsteil Deisenhofen (Lkr. Dillingen). Die erste Befürchtung – ein Brand an einer Biogasanlage – bestätigte sich nicht. Tatsächlich stand eine Maschinenhalle in Flammen.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Weil auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert war und mehrere Fahrzeuge in der 40 Meter breiten Halle untergestellt waren, dürfte der Sachschaden nach ersten Schätzungen im Bereich von drei Millionen Euro liegen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Ermittlungen aufgenommen.

Starker Rauch löst Fehlalarm in Schülerwohnheim in Höchstädt aus

Während des Brand in der Maschinenhalle löste starker Rauch einen Fehlalarm in einem Schülerwohnheim in Höchstädt aus. Das Gebäude wurde geräumt. 200 Schüler mussten das Wohnheim verlassen, bis die Ursache des Feueralarms feststand.