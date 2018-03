Hoher Sachschaden Teurer Tumult in Donauwörther Erstaufnahme

Bei den gestrigen Tumulten wurden einige Sachen beschädigt, vor allem Möbel, auch Fensterscheiben gingen kaputt. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Beim Einsatz waren auch Polizeihunde im Außenbereich dabei, einer von ihnen wurde durch umherfliegende Splitter verletzt.

Betreuer flüchteten sich in Rezeption

Während des Einsatzes seien die Bewohner durch Lautsprecherdurchsagen in englischer Sprache mehrfach über das polizeiliche Vorgehen informiert worden und man habe Verhaltenshinweise gegeben, teilt die Polizei heute mit. Die Stimmung sei sehr aggressiv gewesen. Deshalb hätten sich Mitarbeiter der betreuenden Malteser während des ersten Einsatzes in den Morgenstunden in die Rezeption geflüchtet und sich dort aus Angst vor Tätlichkeiten der Bewohner verschanzt. Die Helfer wurden dabei auch verbal bedroht. Security-Kräfte brachten sie schließlich in Sicherheit.

Über 30 Festnahmen - Vernehmungen dauern noch an

Bei dem Einsatz am Mittwochnachmittag waren 32 Männer vorläufig festgenommen worden. 30 sind bereits oder werden noch dem Ermittlungsrichter am Augsburger Amtsgericht vorgeführt. Laut Staatsanwaltschaft besteht dringender Verdacht auf Landfriedensbruch, weshalb Haftbefehle am Augsburger Amtsgericht beantragt wurden. Die Männer, vorwiegend gambischer Herkunft, sind zwischen 17 und 33 Jahren alt. Die Vorführung beim Ermittlungs- bzw. Jugendermittlungsrichter dauern laut Polizei noch an. Zwei weitere Männer wurden in andere Einrichtungen verlegt, ihre vorläufige Festnahme wurde aufgehoben.