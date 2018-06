Badeunfälle Mann ertrinkt beim Baden im Kuhsee

Ein junger Augsburger ist am Montagabend beim Baden im Kuhsee ertrunken. Die Reanimierung des 21-Jährigen war nur scheinbar erfolgreich. Gerettet werden konnte dagegen ein kleines Mädchen in Oettingen im Landkreis Donau-Ries, das bewusstlos bei den Nachbarn im Pool lag.

Ein 21-Jähriger ist am Montagabend im Kuhsee im Augsburger Stadtteil Hochzoll ertrunken. Der Augsburger war plötzlich untergegangen. Ein anderer Badegast konnte ihn noch ans Ufer bringen. Den Rettungskräften gelang es sogar, den jungen Mann wiederzubeleben. Er kam mit dem Notarzt ins Klinikum. Nach Angaben der Polizei starb der 21-Jährige jedoch im Laufe der Nacht.

Nachbarin rettet bewusstloses Mädchen aus Pool

Glücklich endete dagegen ein Badeunfall in Oettingen. Ein knapp zweijähriges Mädchen war ebenfalls am Montagabend unbemerkt zu den Nachbarn geschlichen und in den Pool im Garten gestiegen. Die Nachbarin fand das Mädchen bewusstlos im Wasser liegend. Die Frau reanimierte das Kind. Es kam in die Augsburger Kinderklinik. Das Mädchen sei mittlerweile außer Lebensgefahr, so die Polizei am Dienstagmorgen.