Überstürzter Umzug Ein ganzes Mietshaus wird in Lindau geräumt

Das Haus gehört der Wohnungsgesellschaft GWG und liegt auf der Hinteren Insel in Lindau. Eine begehrte Lage. Doch das ändert nichts daran, dass die Bausubstanz des Gebäudes längst nicht mehr den Vorgaben des Brandschutzes entspricht. Das hatten Bauarbeiter entdeckt, als sie die erste leerstehende Wohung renovieren sollten. Binnen einer Woche müssen die 16 Parteien ausziehen, die Frist läuft also bis Mittwoch.

Erste Angebote angenommen

Acht Mieter haben das Angebot einer Ersatzwohnung angenommen. Mit weiteren acht Parteien laufen die Gespräche. Die Stadt wird außerdem für die Übergangszeit eine mobile Brandmeldeanlage in dem Haus installieren.

Manche Familien wissen noch nicht wohin

Zum Teil liegen die Wohnungen nach Angaben der Stadt in der unmittelbaren Umgebung, zum Teil allerdings auch in anderen Stadtteilen. Ob die verbleibenden Parteien vorerst bei Freunden oder Verwandten unterkommen, oder ob für sie noch Wohnungen gefunden werden können, ist noch nicht geklärt.

Baumängel wurden erst bei Sanierung offensichtlich

Das Gebäude in der Dreierstraße sollte ursprünglich schrittweise saniert werden. Als die GWG-Mitarbeiter in einer leerstehenden Wohnung eine Mauer aufgerissen hatten wurde zufällig sichtbar, dass es keine Abschottung zwischen den einzelnen Stockwerken gibt. Durch Hohlräume in Böden und Wänden kann sich im Brandfall Rauch schnell ausbreiten. Durch einen sogenannten Kamineffekt könnte so zum Beispiel bei einem Feuer im Keller innerhalb von wenigen Minuten eine große Gefahr für alle Mieter im Haus entstehen, heißt es bei der Stadt.

Glück im Unglück

Die Bewohner konnte man deshalb nicht mehr länger in den Wohnungen leben lassen, in Rücksprache mit dem städtischen Feuerwehrkommandanten Max Witzigmann wurde das Risiko als zu hoch eingestuft. Für die GWG entsteht nach Angaben der Stadt ein sehr großer wirtschaftlicher Schaden. Oberbürgermeister Gerhard Ecker zeigte sich zunächst erleichtert, dass es in der Vergangenheit zu keinem Brand gekommen ist. "Dies hätte für alle Bewohner schlimm ausgehen können."