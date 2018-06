Trauerfall Lauinger Bürgermeister stirbt überraschend

Der Lauinger Bürgermeister Wolfgang Schenk ist überraschend gestorben. Er ist am Dienstagabend während einer Stadtratssitzung zusammengebrochen.

Die Stadt hat den tragischen Vorfall inzwischen bestätigt. Während der Sitzung des Lauinger Stadtrats am Dienstag ist Bürgermeister Wolfgang Schenk zusammengebrochen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er anschließend starb.

Stadt Lauingen hat Kondolenzbuch ausgelegt

In den vergangenen Monaten war Schenk mehrmals wegen Operationen im Krankenhaus. Der 59-Jährige war seit 2004 Bürgermeister der Stadt Lauingen. Die Trauer in der Stadtverwaltung nach dem tragischen Vorfall ist groß. Die Stadt hat ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das sich die Bürger eintragen können.