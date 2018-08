Erste Analyse Landesamt für Umwelt hält Wolf im Allgäu für möglich

Eindeutig ist die Aussage noch nicht, doch in Sachen der vier toten Kälber, die in den vergangenen sieben Tagen im Allgäu gerissen wurden, gibt es nun eine erste Einschätzung des Landesamtes für Umwelt. Laut einer Mitteilung hält es das LfU für möglich, dass die Tiere von einem Wolf gerissen wurden.

Ein Wolf oder Hund könnte die Kälber gerissen haben

Zumindest bei zwei der vier Fälle sei – so wörtlich – ein "Beutegreifer (Wolf oder Hund) nicht auszuschließen". Im Fall der beiden Kälber, die am Dienstag tot in Kranzegg im Oberallgäu gefunden wurden, bleibt das Landesamt aber bei seiner ersten Einschätzung: Es ist auch möglich, dass die Rinder tot zur Welt kamen und von einem Aasfresser, etwa einem Fuchs, angefressen wurden.

Noch keine endgültige Bewertung des LfU

Das Landesamt für Umwelt weist darauf hin, dass die bisher vorliegenden Indizien noch keine endgültige Bewertung zulassen. Sie deuteten auch nicht zwingend auf einen Wolf hin. In allen Fällen sei jedoch eine DNA-Analyse in Arbeit, die endgültige Gewissheit bringen soll. Eine solche Analyse nehme in der Regel etwa 14 Tage in Anspruch.

Söder: Schutz des Menschen geht vor Schutz des Wolfes

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Mittwochabend in Lindau unterdessen den Landwirten in Sachen Abschussfreigabe Hoffnung gemacht. Söder sagte, man achte die Gesetze und respektiere auch den Naturschutz, der Schutz der Menschen und der Erhalt der Almwirtschaft sei aber natürlich auch ein ganz hohes Gut.

Söder hält Wolfs-Entnahme für möglich

Im Wolfsmanagement des Freistaats sei deshalb festgeschrieben, dass alles getan werde, um der Landwirtschaft eine Perspektive zu geben. Dies könne am Ende auch zu einer Entnahme führen und natürlich zu Entschädigungen. "Die Almen sind bisher ohne Wolf ausgekommen und das kann auch in der Zukunft so sein", so Söder gegenüber dem BR.