"5 vor 12"-Kundgebung in Augsburg Protest gegen Stellenabbau bei Premium Aerotec

Es geht um die Zukunft: Die IG Metall ruft die Beschäftigten der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec zum Kampf um ihre Arbeitsplätze auf. Zur symbolträchtigen Zeit um "5 vor 12" soll heute eine Kundgebung laufen, die Arbeit in der Zeit ruhen.

Die Kundgebung gegen den geplanten Stellenabbau soll laut Gewerkschaft vor dem Hauptwerk in Augsburg-Haunstetten stattfinden. Die Airbus-Tochter Premium Aerotec hat angekündigt, in Augsburg mindestens 500 Arbeitsplätze zu streichen. Die Gewerkschaft fordert von der Geschäftsleitung die Einhaltung sämtlicher Verträge zu Sicherung des Standorts. Alle Verlagerungen sollten gestoppt und Bauteile, die an fremde Firmen vergeben wurden, zurückgeholt werden.

Premium Aerotec streicht Leiharbeiter-Stellen

Betroffen von den geplanten Kürzungen sind vor allem die Leih- und Zeitarbeiter. Sie sind durch den Vertrag zur Standortsicherung nicht geschützt, den die IG Metall für die Augsburger Stammbelegschaft ausgehandelt hatte und der noch bis 2020 gilt.

Weitere Jobs in Gefahr bei Premium Aerotec?

Wegen der Auftragsflaute beim Großraumflieger A380 und Militärtransporter A400M könnte es nach Ablauf dieses Vertrags aber auch Stellenstreichungen bei der Stammbelegschaft geben. Premium Aerotec versucht nach eigenen Angaben derzeit, neue Aufträge im Flugzeugbau an Land zu ziehen. Zu der Kundgebung "5 vor 12" erwartet die IG Metall etwa 1.300 Teilnehmer, die komplette Belegschaft der Frühschicht.