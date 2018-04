Wie bei Hitchcock Krähenplage in Asbach-Bäumenheim

Für viele ein lautes, dreckiges Problem: Am Rande von Asbach Bäumenheim haben hunderte Saatkrähen ihre Nester gebaut, nur wenige Meter von der Siedlung am Meypark entfernt. Eine Lösung: nicht in Sicht.

Von: Judith Zacher