Tödlicher Ausflug Kletterer stürzt im Ostallgäu ab und stirbt

Auf dem Salewa-Klettersteig am Oberjoch ist ein Mann beim Klettern ums Leben gekommen. Er stürzte 70 Meter tief. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 32-jährige Mann aus Baden-Württemberg war mit seinem Bruder am Samstag beim Klettern, stolperte in Abschnitt III des Klettersteigs und stürzte rund 70 Meter über steiles Felsgelände ab. Dabei zog sich der 32-Jährige tödliche Kopfverletzungen zu, so die Polizei.

Ermittlungen dauern an

Im Einsatz waren die Alpine Einsatzgruppe der Polizei, die Polizei Sonthofen und die Bergwacht Bad Hindelang. Der Tote wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern noch an. Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist noch offen.