Bayernweiter Aktionstag Kampf gegen Leukämie: Typisierungen in Schwaben

Eine Stammzellenspende ist oft die letzte Rettung für Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Heute ist bayernweiter Aktionstag gegen Leukämie. Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern ruft auch in Schwaben dazu auf, sich als Spender registrieren zu lassen.

Für alle, die zur Typisierung kommen, hat die Aktion Knochenmarkspende ein "Lebensretterset" entwickelt. Enthalten sind zwei Wattetupfer und ein Plastikröhrchen. Wer sich als möglicher Spender typisieren lassen will, hat damit zwei Möglichkeiten: Mit den Wattetupfern kann man selbst einen Wangenabstrich machen oder man kann sich beim Arzt etwas Blut abnehmen lassen und im Röhrchen einschicken. Wer sich typisieren lassen will, muss zwischen 17 und 45 Jahren alt und bei guter Gesundheit sein.

Typisierung für Knochenmarkspenden in 15 Städten und Gemeinden

In 15 Städten und Gemeinden in Schwaben werden die Lebensrettersets heute am Aktionstag gegen Leukämie beim Gesundheitsamt, einer Fachstelle der Gesundheitsregion Plus oder einem Service-Zentrum der DAK ausgeteilt: in Lindau, Sonthofen, Kempten, Marktoberdorf, Kaufbeuren, Memmingen, Mindelheim, Augsburg, Aichach, Günzburg, Dillingen, Donauwörth, Nordendorf, Neu-Ulm und Oettingen. Eine Karte mit allen Orten, die bei Bayerns größter Typisierungsaktion mitmachen, gibt es auf der Website der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern.