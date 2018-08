Coliforme Keime In Diedorf muss weiter das Trinkwasser abgekocht werden

Coliforme Keime waren bei Routineuntersuchungen am Wochenende im Diedorfer Wassernetz im Landkreis Augsburg gefunden worden. Noch gibt es keine Entwarnung, sagte Diedorfs Bürgermeister Peter Högg dem Bayerischen Rundfunk.

Die coliformen Keime, die in Diedorf, einer Marktgemeinde westlich von Augsburg, gefunden worden sind, können Übelkeit auslösen. Daher muss in allen Haushalten des Ortes, auch in den Ortsteilen, das Trinkwasser noch mindestens bis Freitag, den 10.8., abgekocht werden. Für Zubereitung von Essen, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollen die Bürger ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwenden, rät die Gemeinde auf ihrer Internetseite.

Maßnahmen gegen die coliformen Keime im Trinkwasser

Diedorfs Bürgermeister Peter Högg sagte dem BR, morgen (9.8.), werde es eine Lagebesprechung geben, um eventuelle weitere Maßnahmen zu besprechen. Eine mögliche Maßnahme wäre die Chlorung des Wassers.