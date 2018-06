Internationaler Handelskonflikt IHK Schwaben ist besorgt wegen der Strafzölle

In Schwaben sind von den Strafzöllen vor allem die Betriebe im metallverarbeitenden Gewerbe betroffen, zum Beispiel die Lech-Stahlwerke in Meitingen. Sie müssen nun mit einem Anstieg der Zollkosten von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium rechnen.

"Es ist hochgradig alarmierend, dass die USA Strafzölle gegen enge Handels- und Bündnispartner einsetzen." Jana Lovell, Leiterin des Geschäftsfelds International bei der IHK Schwaben

Der Handelsstreit eskaliert

Der Handelskonflikt mit den USA erreicht damit eine weitere Eskalationsstufe. Die EU will auf die Strafzölle mit Vergeltungszöllen reagieren. "Die Pläne dazu liegen seit Wochen in der Schublade," so Jana Lovell. Die Bundesregierung hatte die Entscheidung der USA über Strafzölle als rechtswidrig bezeichnet.

Bayerische Wirtschaft warnt vor Strafzoll-Spirale

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Betram Brossardt, warnt vor einer Spirale gegenseitiger Handelshemmnisse.

"Die US-Regierung muss im Blick haben, dass deutsche und bayerische Unternehmen wesentlich zum Wohlstand in den USA beitragen." Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft

Allein bayerische Unternehmen sorgten in den USA für 530.000 Arbeitsplätze, so Brossardt. Außerdem gehe ein Drittel dessen, was bayerische Unternehmen im Ausland investierten, in die USA.