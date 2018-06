Drei Wochen vorm Bundesparteitag Hausverbot und Hintertür – Augsburger Hotels und die AfD

In drei Wochen trifft sich die AfD zum Bundesparteitag in Augsburg. Ein Hotel hat jetzt bereits gebuchte Zimmer für AfD-Funktionäre storniert, ein anderes will bestimmte Spitzenpolitiker nicht im Haus haben. Die Partei ist empört. Im Internet wird heftig diskutiert.

Von: Günther Rehm, Andreas Herz und Alex Brutscher