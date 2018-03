Feuer eingedämmt Großbrand in Buttenwiesener Lagerhalle unter Kontrolle

Entwarnung in Buttenwiesen: Anwohner der Herdstraße können ab sofort ihre Fenster wieder öffnen. Beim Dämmstoffhersteller Roma war am Nachmittag Feuer ausgebrochen. Laut Polizei waren unter anderem Styropor in Brand geraten.

Von: Sylvia Winter