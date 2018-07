Feuer in Recyclingfirma Giftige Dämpfe freigesetzt bei Brand in Lauingen

Gestern Abend ist in einer Reclingfirma in Lauingen, Landkreis Dillingen, ein Brand ausgebrochen. In der brennenden Halle war unter anderem Kunsstoff gelagert, weshalb giftige Dämpfe freigesetzt worden sind. Die Gefahr ist noch nicht vorüber.

Zwischenzeitlich waren die Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben worden, jetzt gilt für Anwohner wieder: Fenster und Türen geschlossen halten! Nach wie vor können giftige Dämpfe unter anderem quecksilberhaltige Gase freigesetzt werden.

Glutnester machen noch Probleme

Der Brand ist gestern Abend gegen 17.30 Uhr in einer Halle einer Recyclingfirma in der Wittislinger Straße ausgebrochen. Gegen 20 Uhr war er laut Polizei weitestgehend unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern allerdings immer noch an. Glutnester müssen freigelegt und gelöscht werden, dabei kann immer noch giftiger Rauch aufsteigen. Der Bahnhof, der in der Nähe der brennenden Halle liegt, müsste in der Nacht gesperrt werden. In der brennenden Halle war unter anderem Kunststoff gelagert.