Erinnerung und Mahnung Gedenktafel für Sinti und Roma im Augsburger Nordfriedhof enthüllt

Einweihung auf dem Augsburger Nordfriedhof: Eine Gedenktafel erinnert nun an die während der NS-Diktatur getöteten Sinti und Roma. Bei der Gedenkstunde sprach auch Claudia Roth, Bundestags-Vizepräsidentin und Augsburgerin.

Mit der Inschrift "Unrecht muss benannt werden, damit es uns berührt" soll ein Zeichen gegen Vorurteile und Diskriminierung gesetzt werden. Die Gedenktafel hat der Regionalverband der Sinti und Roma in Augsburg anfertigen lassen. Er will eine aktive Erinnerungskultur an die Verfolgung unter den Nazis etablieren.

Roth: "Sinti und Roma gehören zu Augsburg"

Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth

Mit dabei bei der Einweihung war Claudia Roth, die Bundestags-Vizepräsidentin aus Augsburg. Sie sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Diese Gedenktafel soll nicht nur die Toten ehren, sondern auch verdeutlichen, dass Sinti und Roma zu Augsburg gehören."

Die Stadt hat die Tafel auf Initiative des Regionalverbandes anfertigen lassen und übernimmt auch die Kosten.