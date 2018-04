Freiwilliger Tausch Führerschein gegen Busticket – Kaufbeurer Senioren fahren darauf ab

In Kaufbeuren bekommen Senioren, die ihren Führerschein freiwillig abgeben, ein kostenloses Jahresticket für den Stadtbus. Am 1. Mai läuft das Experiment ein Jahr. Und es hat sich gezeigt: Das Tauschangebot Führerschein gegen Busticket kommt an.