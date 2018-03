Deutsche zeigen zum Teil wenig Verständnis Flüchtlinge aus Gambia demonstrieren friedlich in Donauwörth

Unter dem Motto "Hoffnung statt Handschellen" haben am Donnerstag etwa 120 Gambier aus der örtlichen Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth demonstriert. Unter großem Polizeiaufgebot sind weniger Teilnehmer als erwartet von der Asylbewerberunterkunft mit Transparenten in Richtung Innenstadt gezogen. Ursprünglich war von bis zu 400 Demonstranten die Rede.

"Wir sind Flüchtlinge, keine Kriminellen"

Die Gambier riefen mitunter: "We are refugees, not criminals": Wir sind Flüchtlinge, keine Kriminellen oder "Freedom of movement is everybody‘s right": Bewegungsfreiheit ist das Recht eines jeden. Außerdem forderten sie die Freilassung anderer Flüchtlinge, die in Haft sind. Bei der Schlusskundgebung kritisierten einige Redner der Gambier mitunter, dass die Polizei mit zu hoher Gewalt bei den jüngsten Vorfällen in der Erstaufnahmeeinrichtung agiert habe. Auch Vorwürfe in Richtung EU bezüglich der Situation der Flüchtlinge wurden laut.

Einige Donauwörther verfolgten die Demo mit Missmut

Polizeidirektor Werner Bayer zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung – alles sei friedlich gewesen, es gab keine Ausschreitungen. Trotzdem war bei einigen Donauwörthern, die den Zug beobachteten, ein gewisser Missmut gegenüber der Demonstration zu spüren. So gab es beispielsweise Stimmen, die den Flüchtlingen mangelnden Integrationswillen vorwarfen. Ein Donauwörther hätte sich auch gewünscht, dass die Botschaften der Flüchtlinge in deutscher Sprache übersetzt worden wären. Andere konnten den Grund für solch eine Demonstration nicht verstehen, sie hätten sich mehr Zurückhaltung gewünscht.

Aufgeheizte Stimmung in der Erstaufnahme-Einrichtung

Am 14. März waren in der Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth 30 Flüchtlinge festgenommen worden, nachdem bei einem Einsatz der Polizei wegen einer Abschiebung Bewohner und Polizei aneinander geraten waren. Beide Seiten hatten sich gegenseitig wegen erhöhter Gewaltbereitschaft kritisiert.

Im Februar wollte eine Gruppe Gambier eigenständig ausreisen, nachdem sie ihre Abschiebebescheide bekommen hatten. Die meisten Gambier in Donauwörth haben relativ wenig Perspektive, was ihre Bleibeberechtigung betrifft.