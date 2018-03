Größte Evakuierung der Stadt seit dem 2. Weltkrieg Fliegerbombe in Neu-Ulm erfolgreich entschärft

Bis Nachmittag hatte die Evakuierung gedauert, dann hatte sich Sprengmeister Martin Radons mit seinem Kollegen an die Entschärfung gemacht. Kurz nach der erfolgreichen Aktion sagte er, dass der Zünder gefahrlos entfernt werden konnte – auch die Kälte hatte die Entschärfung nicht negativ beeinflusst.

Erleichterung nach der Entschärfung der Bombe

Nach der Entschärfung twitterte die Polizei: "Danke an Feuerwehr, Rettungsdienst und THW! Und auch ein besonderer Dank an alle Betroffenen für den reibungslosen Ablauf!" Auch Neu-Ulms Oberbürgermeister zeigte sich nach der Entschärfung erleichtert – immerhin war es die größte Evakuierung der Stadt seit dem zweiten Weltkrieg.

Warten auf die Entschärfung der Bombe

Die Bombe enthielt rund 250 Kilo Sprengstoff, sie wurde an einen sicheren Ort in Bayern gebracht. Die 12.000 Neu-Ulmer, die ihre Wohnungen während der Evakuierung verlassen mussten, konnten nach ca. 8 Stunden zurück in ihre Wohnungen. Sie hatten den Tag bei Freunden und Verwandten oder in den eigens eingerichteten Warteräumen verbracht, wo sie vom Roten Kreuz versorgt wurden.

Zwei Blindgänger innerhalb von zwei Wochen

Auf einer Baustelle ist am Donnerstag (15.3.) der Blindgänger entdeckt worden. Es war bereits die zweite Bombe binnen zwei Wochen. Doch die US-amerikanische Fliegerbombe, die dort Anfang März erfolgreich entschärft wurde, hatte weniger Aufwand verursacht. Sie war mit 75 Kilogramm wesentlich kleiner, die Sperrmaßnahmen überschaubar. Neben der 500-Kilo-Bombe wurde auf dem Gelände noch ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden. Aber am Sonntag kam die Entwarnung: Im Boden war doch keine dritte Bombe.