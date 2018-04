12.000 Menschen betroffen Fliegerbombe in Neu-Ulm: Entschärfung und Evakuierung am Freitag

In Neu-Ulm ist heute erneut eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Am Freitag soll sie entschärft werden. Dazu müssen rund 12.000 Menschen ihre Wohnungen oder Häuser verlassen. Krankenhäuser und Altenheime liegen nicht im Evakuierungsbereich.

Die Fliegerbombe ist wieder auf der Baustelle am "Südstadtbogen" in der Neu-Ulmer Innenstadt gefunden worden. Die Evakuierung und die Entschärfung sollen am Freitag (13.4.) stattfinden. Es besteht laut Stadt keine Gefahr für die Bevölkerung, die Bombe ist bereits vom Kampfmittelräumdienst gesichert.

12.000 Menschen müssen wegen der Fliegerbombe ihre Häuser verlassen

Wie schon bei der Bombenentschärfung am 18.3. werden wieder rund 12.000 Menschen von der Evakuierung betroffen sein. Krankenhäuser oder Altenheime liegen nicht im Evakuierungsbereich. Allerdings ist die Evakuierung diesmal an einem Wochentag, was bedeutet, dass auch Geschäfte und Unternehmen betroffen sind, außerdem die Berufsschule.

Evakuierungen beginnen um 8 Uhr morgens

Der Evakuierungsradius rund um die Bombe beträgt ca. 500 Meter. Innerhalb dieser Zone müssen alle am Freitag ab 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Bereits ab 7 Uhr ist der entsprechende Bereich für den Verkehr (der nicht mehr herausfährt) gesperrt, der ÖPNV wird ab 7.30 Uhr umgeleitet, auch Züge der Bahn werden nicht mehr am Neu-Ulmer Bahnhof halten. Mitarbeiter von Feuerwehr und Polizei werden dann von Haus zu Haus gehen und sicherstellen, dass jeder seine Wohnung bzw. seinen Arbeitsplatz verlassen hat.

Bürgertelefon zur Fliegerbombe

Morgen soll im Lauf des Tages ein Bürgertelefon geschaltet werden, die Nummer wird noch bekannt gegeben. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommt, für den stellt die Stadt wieder eine Aufenthaltsmöglichkeit in der Weststadtschule zur Verfügung. Bewohnern mit eingeschränkter Mobilität wird wieder geholfen werden. Weitere Aufenthaltsmöglichkeiten werden noch eingerichtet.

Entschärfung soll sechs Stunden nach Evakuierung starten

Nach rund sechs Stunden soll die Evakuierung abgeschlossen sein, dann wird die Entschärfung beginnen. Die Bombe ist vom gleichen Typ wie die Bombe vom 18.3., sie hat wieder einen mechanischen Zünder, der leichter zu entschärfen ist als ein chemischer Zünder.