Rund 800 Menschen wurden in Sicherheit gebracht Die Fliegerbombe in Leipheim ist entschärft

Vor der Entschärfung wurden insgesamt 800 Personen in Sicherheit gebracht, 40 von ihnen wurden in der Güssenhalle betreut. In einem Radius von 300 Metern um den Fundort der Bombe mussten alle Häuser evakuiert werden. Nicht nur Privathäuser, sondern auch das Gartenhallenbad, ein Supermarkt und ein Gewerbegebiet waren betroffen. Insgesamt waren an der Aktion 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Rettungsdienste beteiligt. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird derzeit abtransportiert.