Kripo ermittelt Feuer in Augsburger Traditionsgasttätte Thorbräukeller

In der Nähe des Augsburger Doms hat es in der Thorbräukeller-Gaststätte gebrannt. Angestellte und Gäste blieben unverletzt. Die Flammen richteten einen Schaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich an.

Das Feuer brach am Sonntag gegen 16.20 Uhr in der Küche der Gaststätte in der Heilig-Kreuz-Straße aus und griff auf den unbewohnten Gebäudeteil über, der darüber liegt. Im Thorbräukeller waren zu diesem Zeitpunkt mehrere Angestellte, im Biergarten saßen Gäste. Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Brandursache bislang unbekannt

Angestellte hatten noch versucht, das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die Flammen schlugen bis in den Dachstuhl. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern.

Während der Löscharbeiten und aufgrund des starken Rauchs wurde die Heilig-Kreuz-Straße auch für Fußgänger großräumig gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Die Kripo Augsburg versucht nun, die Brandursache zu klären.