Festival Augsburg feiert auf dem Modular

Drei Tage Musik, an die 400 Jugendliche als freiwillige Helfer und eine ganz besondere Atmosphäre im Wittelsbacher Park – das macht das Augsburger Modular-Festival aus, das am Donnerstag begonnen hat. Bis zum Samstagabend werden auch heuer wieder insgesamt rund 30.000 Besucher erwartet.

Öko-Toiletten und Lärmschutz

Das Modular will anders sein als andere Festivals - und muss das auch, weil es mitten in der Augsburger Innenstadt am Wittelsbacher Park stattfindet. Der Schutz der Wiesen und Bäume wird deshalb groß geschrieben, mit Torftoiletten wird Wasser gespart, ein neues Musikkonzept mit getrennten Bühnen und spezieller Beschallung soll die Anwohner zudem vor zu viel Lärm bewahren, so das Konzept des Stadtjugendring, dem Veranstalter.

400 freiwillige Jugendliche

Jugendliche aus dem ganzen Stadtgebiet helfen mit bei Planung, Aufbau und Ablauf, mit an die 400 Freiwilligen Helfern dürfte das Augsburg-Modular bundesweit das größte Jugendpartizipationsprojekt sein. Der Mitmach-Charakter wird auch während des Festivals groß geschrieben, wer will, kann sein eigenes Shirt designen, Schmuck basteln, Do-it-yourself-Sandalen schneidern, oder riesige Leinwände mit Farbe füllen.

Komplett ausverkauft

Musik gibt es auch jede Menge dazu, bekannte Namen wie Olli Schulz oder „Von wegen Lisbeth“ genauso wie Sänger und Bands aus der Region. Einziger Wermutstropfen: Das Modular-Festival ist heuer bereits an allen drei Tagen völlig ausverkauft.

Ab 2019 im Gaswerk

Der Wittelsbacher Park im Herzen Augsburgs beherbergt heuer zum letzten Mal das Modular. Im Jahr 2019 steht der große Umzug ins Gaswerkareal bevor, das ein wenig außerhalb im Stadtteil Oberhausen liegt. Dafür bereiten die Stadtwerke bereits das Gelände vor, und reißen beispielsweise Gebäude ohne Denkmalschutz stehen ab, um Platz zu schaffen. Das Gaswerk, das als Industriedenkmal gilt, wird gleichzeitig zum Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft umgebaut. Dort sollen Ateliers, Start-Ups und das Theater einziehen.