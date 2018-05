Bahnunfall mit zwei Toten Fahrdienstleiter nach Zugunglück von Aichach festgenommen

Nach dem Zugunglück von Aichach gehen die Ermittler von menschlichem Versagen aus: Der 24-jährige Fahrdienstleiter wurde wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung vorläufig festgenommen. Das weckt Erinnerungen an die Bahnkatastrophe von Bad Aibling im Jahr 2016.

Nach dem Zugunfall mit zwei Toten und mindestens 14 Verletzten in der Nähe des Aichacher Bahnhofs ist der für die Strecke zuständige Fahrdienstleiter vorläufig festgenommen worden. Gegen den Mann bestehe der dringende Verdacht der fahrlässigen Tötung, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg mit. Demnach ist der Unfall vom Montag wohl auf menschliches Versagen des 24-Jährigen zurückzuführen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zum Unfallhergang dauern an. So wird im Laufe des Vormittags ein externer Gutachter die Unglücksstelle in Augenschein nehmen. Zugleich bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Der von Augsburg nach Ingolstadt fahrende Regionalzug war am späten Montagabend wenige hundert Meter vor dem Bahnhof Aichach frontal auf die Lok eines stehenden Güterzugs gefahren. Dabei kamen der 37 Jahre alte Lokführer und eine 73 Jahre alte Passagierin ums Leben. 14 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Parallelen zum Unglück in Bad Aibling

Das Unglück weckt Erinnerungen an die Katastrophe von Bad Aibling im Februar 2016. Damals waren aufgrund eines Fehlers des Fahrdienstleiters zwei Züge kollidiert, zwölf Menschen starben. Der Fahrdienstleiter wurde wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Ein Polizeisprecher betonte mit Blick auf das Aichacher Unglück, es sei zwar klar, dass Vergleiche zum Zugunglück in Bad Aibling nahelägen. Allerdings könne noch nicht gesagt werden, was der 24-Jährige konkret falsch gemacht hat. "Dafür ist es noch viel zu früh."

Spurensicherung in der Nacht

"Die Kriminalpolizei war die ganze Nacht an der Unglücksstelle", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Zahlreiche Beamte sicherten Spuren rund um den Unglücksort. Auch die Augsburger Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

Zunächst hatten sich die Ermittler nicht dazu geäußert, warum die Regionalbahn auf dasselbe Gleis einfuhr, auf dem auch der Güterzug stand. In Berichten wurde spekuliert, dass möglicherweise Signale oder Weichen falsch gestellt waren.

Sperrung rund um den Aichacher Bahnhof dauert an

Die Strecke Ingolstadt-Augsburg wurde gesperrt. Die Sperrung um den Bahnhof Aichach dauert nach Angaben der Deutschen Bahn mindestens bis Dienstagnachmittag. Den Angaben nach fahren dort nur Regional- und Güterzüge, aber keine Fernverkehrszüge.

Die Bayerische Regiobahn teilte mit, die Strecke zwischen Friedberg und Radersdorf sei bis auf Weiteres gesperrt. "Es ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden."