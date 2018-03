Ende kommenden Jahres Erstaufnahme Donauwörth kommt nach Kempten

Die Donauwörther Erstaufnahme wird wie geplant Ende 2019 geschlossen und nach Kempten verlagert. Das hat der bisherige Staatssekretär Johannes Hintersberger bei einem Treffen in Donauwörth bestätigt.

Von den örtlichen Politikern wird diese Entscheidung als Erfolg gesehen: "Staatssekretär Hintersberger hat uns zugesagt, dass es im Anschluss keine Erstaufnahmeeinrichtung mehr im Landkreis geben wird - auch nicht an anderen Stellen im Landkreis", erklärte Landrat Stefan Rößle.

Mehr Unterkünfte für anerkannte Flüchtlinge

Die Vereinbarung sieht vor, dass der Landkreis für den Wegfall der Einrichtung in der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne mit 1.000 Plätzen zeitnah landkreisweit insgesamt 500 Plätze schafft – dies jedoch vorzugsweise im Bereich Wohnen für anerkannte Flüchtlinge sowie im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften.

OB Neudert erwartet anderen Charakter

Laut Oberbürgermeister Armin Neudert ist es der Charakter einer Erstaufnahmeeinrichtung mit vielen hundert untergebrachten Menschen, der der Stadt Schwierigkeiten macht. Dies werde sich ändern, wenn künftig Menschen hier untergebracht seien, deren Asylanträge bereits bewilligt seien und bei denen Integration damit nachhaltig ansetzen könne, so Neudert. In der Einrichtung und im Stadtgebiet hatte es in den vergangenen Wochen wiederholt Polizeieinsätze wegen randalierender und protestierender Flüchtlinge gegeben.