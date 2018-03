Unfalltod vor Oberlandesgericht Eltern verklagen Freistaat nach Tod der Tochter

Es ist bereits der zweite Prozess, den die Eltern anstrengen. Sie fordern 25.000 Euro Schmerzensgeld vom Freistaat, weil sie überzeugt sind, dass die Polizei nach dem Unfall nicht gründlich genug nach ihrer Tochter gesucht hat. Das Augsburger Landgericht hatte im November die Klage jedoch abgewiesen.

Richter sah kein Fehlverhalten

In der Begründung sagte der Richter, Feuerwehr und Polizei sei kein Fehler unterlaufen, der ein solches Schmerzensgeld rechtfertigen würde. Bei dem Fall habe es sich um einen tragischen Unfall gehandelt. In der Regel seien für die Beamten am Ort eines Unfalls entsprechende Spuren zu finden, so dass die Polizisten auch ein verunglücktes Auto entdecken würden. Die Beamten hätten die Unfallstelle zweimal abgefahren und auch ausgeleuchtet. Dass sie dabei die Autofahrerin nicht bemerkten sei ein tragischer Umstand. Auch sei es in Ordnung gewesen, den Zeugen, der den Unfall gemeldet hatte, bald gehen zu lassen; es wäre zu gefährlich gewesen, ihn bis zum Abschluss der Unfallaufnahme am Unfallort einzubinden, so das Gericht.

Junge Frau war im Wrack ihres verunglückten Autos verblutet

Die damals 24 Jahre alte Frau war auf der A8 bei Dasing von der Autobahn abgekommen, wurde aber trotz zweier Notrufe anderer Autofahrer von der Polizei nicht gefunden. Die Frau verblutete im Wrack ihres Autos. Ein Jogger entdeckte die Tote am nächsten Morgen. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hatte den Fall geprüft und war zu dem Schluss gekommen, den Beamten sei kein strafbares Verhalten anzulasten.