Verdächtiger bereits in U-Haft Einbruchserie im Unterallgäu und dem Landkreis Günzburg offenbar aufgeklärt

Eine Einbruchserie im Unterallgäu und im Landkreis Günzburg ist offenbar aufgeklärt. Spuren führten die Polizei zu einem vorbestraften Norddeutschen der bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Acht Mal war im Februar und März in Bürogebäude in Memmingen, Thannhausen (Lkr. Günzburg) und Pfaffenhausen (Lkr. Unterallgäu) eingebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte hat sie mittlerweile einen Tatverdächtigen.

Hoher Sachschaden bei Einbrüchen angerichtet

Der 35-Jährige war den Ermittlungen zufolge mit brachialer Gewalt in die Bürogebäude eingedrungen und hatte sich dann die Tresore vorgenommen. Aus denen soll er Bargeld in Höhe von insgesamt 20.000 Euro und elektronische Geräte gestohlen haben. Außerdem soll er dabei einen Sachschaden von rund 60.000 Euro angerichtet haben.

Verdächtiger saß bereits in Untersuchungshaft

Die Spuren führten die Memminger Ermittler zu einem einschlägig vorbestraften Norddeutschen, der bereits seit April in Rumänien in Untersuchungshaft sitzt. Er war wegen ähnlicher Fälle per Haftbefehl gesucht und dort festgesetzt worden.