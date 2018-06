Geschichten aus der Region Ein Jahr BR-Studio Schwaben

Seit einem Jahr sendet der Bayerische Rundfunk aus dem BR-Studio Schwaben in Augsburg. Am 1. Juni 2017, pünktlich um 6 Uhr, ging die erste Live-Sendung aus dem neuen Studio bei Bayern 1 über den Sender.

Die erste Live-Sendung aus dem neuen Studio lief einwandfrei. Seit einem Jahr plant und produziert nun das Team vom BR Studio Schwaben in Augsburg für Hörfunk, Fernsehen und online. Und das bedeutet laut Studioleiter Josef Böck, "dass wir viel häufiger mit Geschichten aus Schwaben und dem Allgäu vertreten sind in allen Hörfunkwellen, bei BR24 in Web und App, aber auch im BR Fernsehen, in Rundschau, Abendschau und wenn Großereignisse wie das Zugunglück in Aichach passieren auch in Tagesschau, Tagesthemen oder im ARD Mittagsmagazin."

Gäste im BR-Studio Schwaben

















Puppenkisten-Chef Klaus Marschall mit dem Kasperl Der erste Interviewgast mit eigener Ampel: Der Kasperl der Augsburger Puppenkiste zeigt den Fußgängern in der Fuggerstadt, wann sie über die Straße dürfen. Doch nicht nur dazu hat er eine Meinung - sagen darf er aber nur was, wenn es sein Chef, Klaus Marschall, erlaubt!

Das Studio Schwaben erweitert sein Korrespondentennetz

Noch ist das Studio Schwaben allerdings im Aufbau, wie Josef Böck betont: "Wir wollen noch schneller live aus allen Ecken Schwabens berichten." Und deshalb verstärkt das Studio Schwaben sein Korrespondentennetz als nächstes mit einem kleinen Studio in Mindelheim.