Man vertue eine große Chance Donau-Rieser Landrat enttäuscht von Nationalpark-Aus

"Ich hätte mich schon gefreut, wenn man einen Dialogprozess zu den Vor- und Nachteilen hätte führen können," sagte der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle, das sei jetzt vorbei. Mit der Aufgabe der Pläne für einen Nationalpark vertue man eine große Chance für die Region und den Naturschutz . "Ein Nationalpark wäre schon eine große Attraktion für den Landkreis gewesen", so der Landrat.

Rößle ist überzeugt von der Nationalpark-Idee

Er hätte gerne auf der einen Seite mit dem Geopark im Ries und auf der anderen Seite mit dem Nationalpark in den Donauauen geworben, so Rößle weiter. Von der Nationalpark-Idee sei er durchaus überzeugt: Im Nationalpark Bayerischer Wald habe er sich persönlich davon überzeugt, wie toll sich die Natur dann entwickle. So ein Prozess sei aber langfristig – und innerhalb der CSU hätten sich eben auch einige Abgeordnete gegen das Projekt ausgesprochen, so der Donau-Rieser Landrat.

Marxheimer Bürgermeister freut sich über Nationalpark-Aus

Freude herrscht dagegen beim Marxheimer Bürgermeister Alois Schiegg. Er hatte, wie einige Jäger und Landwirte auch, die Auflagen für die Bewirtschaftung der Felder, die betroffenen Gemeinden und die Jagd gefürchtet.

Donauwörther Stadtwald hätte Teil des Nationalparks werden können

Der Donauwörther Oberbürgermeister Armin Neudert betont, der Stadtwald sei bisher nicht Gebietskulisse für den Nationalpark gewesen, es habe aber Interesse daran von Seiten des Umweltministeriums gegeben. Es überwog laut Neudert "im Stadtrat hier Zurückhaltung und man hatte sich darauf geeinigt, vorerst abzuwarten, welchen Fortgang das Projekt Dritter Nationalpark im Umgriff der bestehenden Gebietskulisse überhaupt nimmt. Diese Klarheit besteht jetzt, auch für die Stadt Donauwörth."

Keine Freude bei Naturschützern

Enttäuscht sind natürlich auch die Naturschützer – sie hatten sich von so einem Nationalpark positive Effekte für den schützenswerten Auwald erhofft.