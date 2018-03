Fünf Jahre Lehrkrankenhaus Dillingen: Allgemeinmediziner-Ausbildung bringt mehr Hausärzte aufs Land

Seit fünf Jahren ist das Dillinger Krankenhaus Lehrkrankenhaus für Allgemeinmedizin. Es ist das einzige dieser Art in Deutschland. Die Ausbildung soll mehr Mediziner dazu bringen als Hausärzte aufs Land zu gehen, was offenbar funktioniert.

Das Ziel ist es, Studenten über Praktika aufs Land zu bekommen und für die Arbeit hier zu begeistern, so dass sie sich nach ihrer Ausbildung hier als Hausärzte niederlassen. 34 Studenten haben am Dillinger Krankenhaus bereits ihr praktisches Jahr absolviert, 25 junge Ärzte waren und sind dort auch noch im Anschluss geblieben für ihre Zeit als Assistenzärzte, die sie absolvieren müssen, um Facharzt für Allgemeinmedizin zu werden.

Das Lehrkrankenhaus für Allgemeinmedizin bietet Studenten viel

Das Dillinger Krankenhaus arbeitet dabei eng mit der TU München zusammen, inzwischen kommen sogar Studenten bis aus Berlin, um in Dillingen ihr praktisches Jahr zu absolvieren. Sie bekommen eine Unterkunft, die Betreuung sei viel intensiver als in großen Krankenhäusern, außerdem gebe es auch theoretischen Unterricht, so die Studenten. Einige planen bereits, sich im Landkreis Dillingen als Hausarzt niederzulassen.

Die Gesundheitsministerin kommt nach Dillingen - und bringt Geld mit

Für Montagabend (19.3.) hat Gesundheitsministerin Melanie Huml ihren Besuch angesagt. Sie hat versprochen, die nötigen Finanzmittel für die weitere Förderung des Projekts mitzubringen. Außerdem, so Ulrike Bechtel, interessieren sich weitere Krankenhäuser in Bayern für das Dillinger Modell. Wie viele Nachahmer es geben wird, hängt von den Finanzmitteln des Ministeriums ab.