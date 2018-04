Qualität, Kosten, Sanierung Die drei wichtigsten Fragen zum Staatstheater Augsburg

Worum geht es ganz nüchtern betrachtet?

Zunächst natürlich ums Geld. Es gibt zwei Möglichkeiten: Läuft es wie bei den Münchener Staatstheatern, dann würde der Freistaat wirklich 100 Prozent der Kosten für den laufenden Betrieb übernehmen – das wären in Augsburg rund 25 Millionen Euro. Realistischer ist aber, dass es läuft wie in Nürnberg – dort gibt es eine Stiftung. Und bei der teilen sich Stadt und Land die Kosten fifty–fifty. Im besten Fall könnte sich die Stadt vier Millionen Euro sparen.

Was heißt das für die Qualität?

Naja, ein Staatstheater hat höchste Ansprüche, die natürlich teuer sind. Von daher könnte es sein, dass die Stadt Augsburg am Ende genauso viel beisteuern muss wie schon jetzt. Aber dann natürlich: Bei deutlich höherer Qualität. Der Augsburger Kulturreferent hat es so gesagt: Vom Augsburger Staatstheater solle man künftig nicht nur in der Augsburger Allgemeinen lesen, sondern auch im Feuilleton der FAZ. Sprich große Regisseure, große Namen wie Peter Konwitschny, der in Augsburg ja schon mal MacBeth inszeniert hat.

Was bedeutet das Staatstheater für die 200 Millionen Euro teure Sanierung?

Wohl nicht viel. Sollte wie gesagt die Finanzierung 50 Prozent Stadt, 50 Prozent Freistaat kommen, so ist das ja schon jetzt so geplant. Und was auch gegen eine Voll-Finanzierung der Modernisierung durch den Freistaat spricht: Man müsste dann eigentlich das staatliche Hochbauamt mit sind Boot holen. Dann müsste man wieder Umplanen und das könnte teurer werden, als bisher veranschlagt.