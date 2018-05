Umweltschutz Demonstranten bremsen Baumfällung am Augsburger Herrenbach aus

Eigentlich wollte die Stadt Augsburg heute Morgen Dutzende alte Bäume am Herrenbach für den Hochwasserschutz fällen. Doch die Arbeiten wurden von einer Gruppe Demonstranten ausgebremst.

Bereits um sieben Uhr morgens wollte die Stadt mit den Arbeiten am Augsburger Herrenbach beginnen. Doch die Mitarbeiter der Stadt wurden von einer Gruppe von Demonstranten aufgehalten, die sich gegen die geplante Fällung von mehreren gesunden Bäumen stellten.

Demonstranten drücken Unmut auf Plakaten aus

Knapp 50 Demonstranten blockierten die Brücke am Heuweg über den Herrenbach und damit den Weg der Bauarbeiter. Auf Plakaten drückten sie mit Sprüchen wie "Lasst die Bäume leben" und "Drohende Gefahr: Politiker ohne grünes Rückgrat" ihren Unmut über die Aktion der Stadt aus.

Polizei versucht zu vermitteln

Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt Augsburg, in der Diskussion mit den Demonstranten

Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt Augsburg, versucht die aufgeheizte Stimmung vor Ort zu beruhigen – ebenso wie die Polizei. Die Demonstranten fordern mehr Zeit von der Stadt, die die Fällung der Bäume kurzfristig beschlossen hatte. Wie bereits bei einer Infoveranstaltung am Montagabend deutlich wurde, will die Stadt die Aktion aber wie geplant durchführen.

Bäume müssen für Hochwasserschutz gefällt werden

Mehrere gesunde, alte Bäume sollen am Augsburger Herrenbach für den Hochwasserschutz gefällt werden. Die Stadtverwaltung hat Angst, dass bei einem Sturm umgestürzte Bäume für eine Überschwemmung sorgen könnten. Denn laut Wasserwirtschaftsamt Donauwörth liegt der Kanal des Herrenbachs über dem Niveau der angrenzenden Wohnbebauung.

Gefahr besteht laut Wasserwirtschaftsamt ganz konkret

Stürzt bei einem Unwetter einer großen Bäume am Ufer um, könnte der Wurzelteller ein Loch in die Betonwand reißen. Auf einen Schlag würde dann eine Sturzwelle aus dem Bachbett ins Wohngebiet fluten. Da diese Gefahr laut Wasserwirtschaftsamt ganz konkret besteht, muss die Stadt die Bäume so schnell wie möglich fällen.

Naherholungsoase am Herrenbach

Für die Anwohner sind die Bäume am Herrenbach ein lieb gewonnener Anblick und eine Naherholungsoase direkt vor der Haustür. Auch Augsburger aus anderen Vierteln kommen im Sommer zum Schwimmen oder flanieren in der Grünlage entlang des Kanals. Für Naturschützer ist der Herrenbach mit den alten Bäumen ein wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten mitten in der Stadt.