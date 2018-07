Projekt vorerst gescheitert Bürgerentscheid gegen Moschee in Kaufbeuren: So geht's weiter

Beim Moschee-Bürgerentscheid in Kaufbeuren hat eine Mehrheit (60 Prozent) dagegen gestimmt, dass die Stadt der türkisch-islamischen Gemeinde ein Grundstück für ihren Moschee-Neubau zur Verfügung stellt. Jetzt will sich die Gemeinde nach einem privaten Grundstück für den Moschee-Neubau umsehen.

Die Stadt wird die Verhandlungen mit der türkisch-islamischen Gemeinde über die Grundstücksvergabe nach dem Bürgerentscheid nun beenden. Eine Moschee auf städtischem Grund wird es nicht geben.

Privates Grundstück für Moschee gesucht

Die türkisch-islamische Gemeinde, die seit fast 40 Jahren in Kaufbeuren aktiv ist, will sich nun nach einem privaten Grundstück für ihren Moschee-Bau umsehen. Oberbürgermeister Stefan Bosse bedauert das: Die Stadt wollte das Grundstück nicht verkaufen, lediglich verpachten und sich damit ein großes Mitspracherecht bei der Gestaltung der Moschee sichern. Bei einem Bau auf privatem Grund habe die Stadt dagegen nur noch wenig Einfluss, so der Oberbürgermeister.

Alte Moschee in Kaufbeuren ist zu klein geworden

Die bestehende Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde in einem Mehrfamilienhaus mitten in einem Wohngebiet ist nach 26 Jahren viel zu klein geworden. Seit rund zehn Jahren sucht die Gemeinde deshalb nach einem geeigneten Platz für einen Neubau.