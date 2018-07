Offizielle Freigabe Brückensanierung in Augsburg abgeschlossen - Arbeiten von Unfällen überschattet

Ab heute soll der Verkehr in Augsburg wieder uneingeschränkt über die Brücken über die Wertach und Hessenbachstraße fließen. Zwei Unfälle überschatteten die Brückensanierung. In der Augsburger Ackermannstraße rutschte ein Brückenträger von einem Schwerlaster und an der Baustelle selbst wurden drei Menschen verletzt.