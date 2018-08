Bahnrad-EM Titel für Brennauer

Gold für das Oberallgäu: Bei den Europameisterschaften der Bahnradsportler hat Lisa Brennauer die Goldmedaille gewonnen. Die 30-Jährige siegte in der 3000-Meter-Einerverfolgung und sicherte den deutschen Radfahrern so den ersten Titel dieser EM.

Einen Tag nach Bronze mit dem Bahnrad-Vierer hat Lisa Brennauer bei den European Championships in Glasgow in der Einerverfolgung am Samstag die erste EM-Goldmedaille für den Bund Deutscher Radfahrer gewonnen. Die 30-Jährige aus Durach im Oberallgäu war über 3000 Meter im Sir Chris Hoy Velodrome die Schnellste in der Einerverfolgung und besiegte im Finale die Britin Katie Archibald deutlicher als erwartet.

«Ich konnte es bis zum Schluss kaum glauben, dass ich gewinne. Sicher war ich mir wirklich erst, als ich über der Ziellinie war und den Schuss gehört habe», sagte Brennauer, die kaum Zeit hatte, sich über ihren Triumph zu freuen. Denn schon heute startet sie für den BDR im Straßenrennen der Frauen.

Auf der Bahn übernahm sie schon nach zwei Runden die Führung und baute sie bis zum Ende des Rennens kontinuierlich aus. Obwohl von ihren Landsleuten leidenschaftlich angefeuert, fiel Archibald mehr und mehr ab, ihre Fahrt wurde immer unruhiger. Dass dabei mit 3:26,979 Minuten der zweite deutsche Rekord binnen eines Tages heraussprang, war das Sahnehäubchen auf einer Goldmedaille, «die ich ganz weit oben ansiedle.»