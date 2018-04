Gebäude zu stark zerstört Brandursache in Höchstädter Asylunterkunft bleibt ungeklärt

Warum das Feuer am Dienstag in der Höchstädter Asylunterkunft im Landkreis Dillingen ausgebrochen ist, lässt sich nicht mehr klären. Das Gebäude ist zu sehr zerstört. Der Schaden durch den Brand ist dreimal so hoch wie bislang angenommen.

1,5 Mio. Euro: So hoch ist der Schaden, der in der Nacht zum vergangenen Dienstag (17.04.18) beim Brand einer Asylbewerberunterkunft in Höchstädt im Landkreis Dillingen entstanden ist. Wie die Polizei heute (19.04.18) dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, ist das Gebäude durch die Flammen so sehr zerstört worden, dass die Brandursache nicht mehr geklärt werden kann. Nur eines können die hinzugezogenen Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamtes ausschließen: Einen Brandanschlag von außen.

Neue Unterkünft für die Flüchtlinge

Bei dem Feuer waren drei Menschen leicht verletzt worden. Die Bewohner des Asylbewerberheims wurden am Tag nach dem Brand in einer Einrichtung im rund 30 km entfernten Syrgenstein untergebracht. Am Mittwoch, 18.4., wurden dann Frauen und Kinder in Unterkünfte in und um Höchstädt verlegt.