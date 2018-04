Großeinsatz für Feuerwehr Lagerhalle in Kempten brennt lichterloh

Eine Lagerhalle für Papierabfälle ist in Kempten lichterloh niedergebrannt. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt, die Brandfahnder der Kripo können erst in die Halle, wenn die Feuerwehr die Löscharbeiten abgeschlossen hat.

Gegen 20:25 Uhr schrillte der Alarm in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Kempten. Eine Lagerhalle für Papierabfälle auf dem Gelände einer Recyclingfirma in einem Gewerbegebiet im Norden der Stadt brannte lichterloh. Rund 130 Feuerwehrleute rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Feuer gelöscht, Schaden enorm

Der Brand ist zwar mittlerweile gelöscht, ein Großteil der Einsatzkräfte konnte wieder heimfahren. Dennoch sind mehrere Dutzend Feuerwehrleute vor Ort, um eventuelle Glutnester in den gelagerten Papierballen aufzuspüren und zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens eine Million Euro, auf dem Dach der Halle war flächendeckend eine Solaranlage angebracht.

Verletzt wurde niemand, die Klärung der Brandursache wird aufgenommen, sobald die Löscharbeiten beendet sind und die Brandfahnder die Ermittlungen aufnehmen können.