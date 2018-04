Stadt stellt Konzept vor Bombenfunde in Neu-Ulm: Evakuierungen künftig besser planbar

Das Konzept der Stadt Neu-Ulm sieht vor, dass der Bereich für die Bombensondierungen nun in drei Abschnitte aufgeteilt wird: Westbereich, Ostbereich und Mittelbereich. Diese Abschnitte werden zu festgelegten Zeiten sondiert.

Auf der Baustelle wird schichtweise nach Fliegerbomben gesucht

Die erste Sondierung beginnt heute und dauert bis zum 26. April. Der zweite Abschnitt wird vom 26. April bis zum 24. Mai sondiert. Der dritte Abschnitt folgt dann am 24. Mai. Sollten keine weiteren Bomben mehr gefunden werden, kann ab Ende Mai bzw. Anfang Juni 2018 wieder gebaut werden.

Bei Bombenfund wird am Sonntag evakuiert - in der Regel

Sollten bei der Sondierung allerdings auffällige "Verdachtspunkte" ausgemacht werden, dann werden diese gesammelt und dann am jeweiligen Donnerstag (oder Freitag, falls Donnerstag ein Feiertag ist) aufgemacht. Sollte es sich dann in der Tat um einen Blindgänger handeln, wird am darauffolgenden Sonntag evakuiert. Der Bereich dürfte wieder die Innenstadt Neu-Ulms treffen. Je nach Größe der möglichen Bombe wären auch das Krankenhaus oder möglicherweise sogar Teile des benachbarten Ulms betroffen.

Evakuierungen können vorgezogen werden

Sollte der Blindgänger jedoch sofort entschärft werden müssen, dann wird die Evakuierung vorgezogen. Das entscheidet der Sprengmeister.

Feste Evakuierungstermine - falls Fliegerbomben gefunden werden

Für die Menschen Neu-Ulms heißt das, sie können mögliche Evakuierungen besser planen. Sollten Evakuierungen nötig werden, dann werden diese - sofern nicht eine sofortige Entschärfung notwendig ist - an folgenden Tagen stattfinden: Sonntag, 29. April, Sonntag, 13. Mai oder Sonntag, 27. Mai 2018.