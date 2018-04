Große Evakuierungsaktion Bomben-Entschärfung in Neu-Ulm ist vorbereitet

Heute soll in Neu-Ulm die 500 Kilo-Fliegerbombe entschärft werden, die am vergangenen Dienstag bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Bahngelände gefunden wurde. Die Evakuierung der umliegenden Häuser beginnt heute um 8 Uhr.

Rund 12.000 Menschen leben im Umkreis von 500 Metern zur Bombe, der als Evakuierungsbereich festgelegt wurde. Ab heute früh 8 Uhr werden die darin stehenden Gebäude geräumt. Danach darf sich dort niemand mehr aufhalten. Wer ohne Ausweichquartier ist, der kann erneut in der Turnhalle der Weststadtschule unterkommen. Auch einen Shuttlebus sowie den Hol- und Bringdienst dafür wird es wieder geben. Die entsprechenden Vorbereitungen sind abgeschlossen.

Auch Firmengebäude müssen evakuiert werden

Erst vor knapp vier Wochen wurde eine große Fliegerbombe auf der gleichen Baustelle, dem "Südstadtbogen", entschärft. Dieses Mal sind aber auch etliche Firmen betroffen, weil die Entschärfung aus Sicherheitsgründen heute – also an einem Werktag – stattfinden muss. Deshalb wird die Evakuierung auch mehr Zeit in Anspruch nehmen, so eine Stadtsprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Stadt beantwortet Fragen zur Fliegerbombe

Für alle Fragen rund um den Bombenfund hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet: Die sogenannte Bürger-Hotline ist heute von 6.30 Uhr bis zum Einsatz-Ende erreichbar unter: 0731 97 441 898