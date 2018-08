Dieselfahrzeuge BMW ruft Hunderttausende Autos zurück

BMW ruft in Europa 324.000 Dieselfahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurück. Darunter sollen auch rund 96.300 Autos in Deutschland sein.

Der Grund für die Rückrufaktion sind laut Meldungen mögliche Probleme mit der Abgasrückführung. In Einzelfällen könnte aus dem Kühler Glykol austreten und sich in den Abgasen zusammen mit den Ölrückständen entzünden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

30 Fahrzeuge in Südkorea entzündet

Ein Defekt an einem Bauteil hatte zuletzt einen Rückruf in Südkorea erforderlich gemacht. Allein in diesem Jahr sollen dort 30 Fahrzeuge in Brand geraten sein. Allerdings seien dort bislang nur Fahrzeuge der 5-er Baureihe betroffen. Das Unternehmen bestätigte gegenüber dem BR betroffene Autohalter auch in Deutschland anzuschreiben.

Betroffen: Vierzylinder-Dieselmotoren

Zurückgerufen würden BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder-Dieselmotoren, die zwischen April 2015 bis September 2016 gebaut wurden, sowie Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Dieselmotoren, die zwischen Juli 2012 und Juni 2015 produziert wurden.