Tipps Bergsteigen und Bergwandern trotz Hitze

Das wichtigste bei Bergwanderungen generell, aber besonders bei großer Hitze, ist die richtige Planung. Die Bergwacht empfiehlt Wanderern, nicht zu übertreiben. Müssen es unbedingt zwei Gipfel an einem Tag sein oder wäre nicht doch eine kleinere Runde mit mehreren Pausen sinnvoller? Ein Blick auf den aktuellen Wetterbericht ist Pflicht, denn von einem Gewitter im Gebirge überrascht zu werden, ist gefährlich.

Achtung: extreme Hitze an Südhängen

Wer zum Beispiel schon weiß, dass die Bergtour zu einem Großteil am Südhang, also in der prallen Sonne stattfindet, sollte lieber schon um fünf in der Früh losgehen, als noch gemütlich zu frühstücken. Dafür kann man sich dann in der größten Mittagshitze im Schatten ausruhen.

Zubehör für Hitze und Wetterwechsel

Selbstverständlich sein sollte es auch wirklich genügend zu Trinken mitzunehmen, einen Sonnenschutz auf dem Kopf zu haben und auch eine Regenjacke sollte selbst bei dieser Hitze im Rucksack noch Platz finden.