In kritischem Zustand Bangen um Oettinger Mädchen nach Badeunfall in Pool

Das knapp zweijährige Mädchen, das am Montagabend in den Pool der Nachbarn stürzte, ist doch nicht außer Lebensgefahr. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Vormittag mitteilte, ist der Zustand des Mädchens kritisch.

Das knapp zweijährige Mädchen hatte gestern Abend in einem unbeobachteten Moment das Haus der Eltern in Oettingen verlassen. Die Mutter war in der Küche, der Vater im Bad und die Geschwister auf der Terrasse auf der Rückseite des Hauses.

Nachbar beginnt sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen

Nach kurzer Zeit bemerkte die Mutter die geöffnete Haustüre und ging sofort auf die Straße. Nachdem beide Eltern aufgeregt die Straße absuchten, wurden die Nachbarn aufmerksam und schauten auch nach.

In ihrem Pool im Garten sahen sie das Mädchen, das reglos im Wasser trieb. Der Nachbar begann umgehend mit der Reanimation des Kleinen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen. Wie die Nachfrage der Polizei bei der Klinik ergab, befindet sich das Mädchen weiterhin in einem kritischen Zustand.

Offenbar in badewannengroßen Pool gestürzt

Nach den derzeitigen Erkenntnissen stürzte das Kind in den Pool, der die Größe einer Badewanne hat und in den Boden eingelassen ist. Das Wasser hat eine Tiefe von einem halben Meter.

Junger Mann im Kuhsee ertrunken

Einen weiteren Badeunfall – allerdings mit tödlichem Ausgang – gab es gestern Abend am Kuhsee im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Ein 21-Jähriger ging plötzlich unter. Ein anderer Badegast konnte ihn noch ans Ufer bringen. Den Rettungskräften gelang es sogar, den jungen Mann wiederzubeleben. Er kam mit dem Notarzt ins Klinikum, wo er in der Nacht starb.