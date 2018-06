Zwei Verletzte im Ostallgäu Zug rammt Auto am unbeschrankten Bahnübergang

Heute Mittag kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang zu einem Unfall mit einem Regionalzug und einem Auto. Die zwei jungen Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt, die Zuginsassen blieben unverletzt.

Nach Informationen der Polizeiinspektion Füssen wollte eine 19-jährige Ostallgäuerin von Heimen in Richtung Hopferau fahren. Am unbeschrankten Bahnübergang übersah sie jedoch den aus Richtung Seeg kommenden Regionalexpress trotz mehrfachem Pfeifsignal.

Kollision trotz Sofortbremsung

Der 56-jährige Lokführer leitete unverzüglich eine Sofortbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Zug rammte den Pkw an der hinteren rechten Fahrzeugseite und drehte das Auto um 180 Grad. Die 19-jährige Fahrerin und ihr 16-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

40.000 Euro Sachschaden

Der Lokführer und die insgesamt 70 Fahrgäste aus zehn verschiedenen Nationen blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Schaden am Zug beträgt rund 35.000 Euro.