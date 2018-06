EU-Studie Ausgezeichnete Badeseen in Schwaben

Die Europäische Umweltagentur hat über 20.000 Gewässer untersucht, von Flüsse und Seen bis hin zu den Meeren - und das in ganz Europa. Das Ergebnis: Die deutschen Badestellen haben mit die beste Wasserqualität. Insgesamt ist die Wasserqualität in Bayern in über 90 Prozent der Fälle ausgezeichnet, lediglich zwei Seen in den Landkreisen Cham und Aschaffenburg führt die Umweltagentur als mangelhaft auf.

Augsburger Badeseen "exzellent"

Kuhsee, Friedberger Baggersee und das Naturfreibad in Haunstetten: Alle Augsburger Badeseen erhielten das Gütesiegel "exzellent" für ihre Wasserqualitält. Im Ostallgäu wurde lediglich die Wasserqualität von Faulensee und der Forggensee als "gut" eingestuft. Der Forggensee wird derzeit saniert, er ist flächenmäßig der größte Stausee Deutschlands.

Ausgezeichnete Badeseen in Schwaben